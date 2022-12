Santé : le tabagisme repart à la hausse en France.

Après une baisse importante du tabagisme depuis 2016, les chiffres sont repartis à la hausse. Le point, mardi 13 décembre, avec le médecin et journaliste Damien Mascret.

Le nombre de fumeurs est reparti à la hausse en France : 15 millions en 2021. Les chiffres étaient en baisse depuis 2016, "mais tout s'est arrêté avec le Covid", rapporte le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, mardi 13 décembre, sur le plateau du 12/13. La France compte 31,9 % de fumeurs en 2021, contre 30,4 % en 2019, et parmi eux 12 millions de fumeurs quotidiens. Les chiffres sont stables "sauf pour deux catégories de personnes" : les femmes, surtout de 40-50 ans, et les personnes "qui ont le moins de diplôme".

Des conséquences sur la santé

"Ce sont les catégories souvent qui ont été les plus touchées par la crise Covid et comme toutes les addictions, l'addiction au tabac augmente quand il y a du stress ou des préoccupations", explique le médecin. Des augmentations des maladies cardiovasculaires, des infarctus du myocarde, des insuffisances cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux ou des cancers sont à prévoir, ainsi qu'une aggravation de l’asthme ou des bronchites chroniques. Damien Mascret rappelle que fumer accélère le vieillissement de la peau, et entraîne chez les hommes des troubles de l’érection.