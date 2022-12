Justice : Adrien Quatennens condamné à quatre mois de prison avec sursis pour "violence conjugale"

Adrien Quatennens a été condamné dans la matinée du mardi 13 décembre à quatre mois de prison avec sursis pour "violence conjugale". Le député de La France insoumise a reconnu une gifle et des SMS répétés envers son épouse.

Adrien Quatennens s'est fait discret au palais de Justice de Lille (Nord), lors de l'audience à huis clos, dans la matinée du mardi 13 décembre. Il a écopé de quatre mois de prison avec sursis pour avoir donné une gifle a son épouse. "Cette peine de quatre mois de prison avec sursis est un avertissement solennel", a déclaré Me Jade Rousselin, l'avocate d'Adrien Quatennens.

Décision collective de LFI attendue dans la journée

Plus tôt, devant le palais de Justice de Lille, deux camps se sont affrontés : féministes et militants Insoumis, venus le soutenir. "Comment un homme agresseur peut-il porter la lutte contre les violences sexistes et sexuelles ?", interroge une militante féministe. "On ne peut pas laisser la justice populaire faire sa propre justice", estime de son côté Zahia Hamdane, conseillère régionale LFI des Hauts-de-France. La France Insoumise doit annoncer une décision collective sur Adrien Quatennens dans la journée.