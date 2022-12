Affaire Delphine Jubillar : une reconstitution très attendue

Dans la soirée du mardi 13 décembre, une reconstitution va avoir lieu dans le petit village de Cagnac-les-Mines, dans le Tarn. Le point avec le journaliste Robin Doreau, présent sur place.

Le principal suspect dans l'affaire Delphine Jubillar, son mari Cédric, sera présent pour la reconstitution prévue dans la soirée du mardi 13 décembre. "Cette reconstitution, c'est finalement l'étape la plus importante depuis le début de l'enquête. C'est la première fois que Cédric Jubillar va revenir ici, à Cagnac-les-Mines, à son domicile après un an et demi passé en prison", indique le journaliste Robin Doreau, en duplex depuis Albi (Tarn).

Des attentes et une probable déception

Les parties civiles espèrent que son retour "provoquera chez lui une vive émotion", et que cela le fera "pourquoi pas, passer aux aveux", ajoute le journaliste, qui précise qu'il "y a de grandes chances que le principal suspect dans la disparition de Delphine Jubillar reste mutique". Les enquêteurs chercheront, malgré tout, des éléments de réponses, notamment afin de savoir si le voisinage a pu entendre des cris durant la nuit de la disparition.