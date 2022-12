Procès de l'attentat de Nice : dernières heures avant le verdict

Le verdict du procès de l'attentat de Nice sera rendu dans l'après-midi du mardi 13 décembre, après trois mois d'audience. Les magistrats diront si les huit accusés sont coupables d'avoir aidé le terroriste qui a foncé avec un camion dans la foule sur la promenade des Anglais, le 14 juillet 2016.

Mohamed Ghraieb a pu s'exprimer une dernière fois, mardi 13 décembre, avant que la cour se retire pour délibérer. Il comparaissait libre après trois ans de détention provisoire. Poursuivi pour association de malfaiteurs terroriste dans le procès de l'attentat de Nice, il a martelé qu'il était innocent. "Je n'ai rien à voir avec ce qu'il s'est passé, je ne suis pas un terroriste. J'ai confiance en la justice", assure-t-il.

Le parquet antiterroriste requiert de deux à 15 ans de réclusion criminelle

Les autres accusés ont également pris brièvement la parole, sans s'excuser. "[Nous aurions voulu entendre] un grand pardon pour tout le monde. 'Pardon, on est désolé pour les familles des victimes. On est désolé pour les 86 morts'. Je n'ai pas entendu grand-chose", confie Magatte Seck, partie civile. Pendant trois mois et demi, la cour d'assises spéciale a tenté de faire la lumière sur l'attentat de la promenade des Anglais. Le parquet antiterroriste a requis entre deux et 15 ans de réclusion criminelle. Le verdict est attendu à partir de 17 heures.