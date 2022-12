Procès de l'attentat de Nice : de deux à quinze ans de prison requis contre les huit accusés

Les trois avocats généraux se sont relayés, mardi, durant près de dix heures, pour démontrer ce qu'ils estiment être les responsabilités des huit accusés de ce procès, dont trois poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste.

Les avocats généraux du Parquet national antiterroriste (Pnat) ont requis, mardi 6 décembre, des peines allant de deux à quinze ans de prison, à l'encontre des huit accusés jugés au procès de l'attentat de Nice, qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés sur la Promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Sept d'entre eux - le huitième est absent - comparaissent devant la cour d'assises spéciale de Paris depuis le 5 septembre. Les peines ont été requises au terme d'un réquisitoire fleuve, à trois voix, qui s'est finalement étalé tout au long de la journée.

Pour les trois principaux accusés, poursuivis pour association de malfaiteurs terroriste - Ramzi Arefa, Mohamed Ghraieb et Chokri Chafroud - la peine maximale de 15 ans de prison a été requise par l'avocat général. Mais il a toutefois demandé à la cour de ne pas retenir la qualification "terroriste" pour le premier, à qui il est reproché d'avoir joué un rôle d'intermédiaire entre Mohamed Lahouaiej Bouhlel et les fournisseurs d'armes. Les seconds sont jugés pour avoir apporté leur aide "en connaissance de cause" au terroriste en ayant conscience de "sa radicalisation" et de "sa propension à la commission d’actes violents", a déclaré l'avocat général.