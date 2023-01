Déserts médicaux : la commune d'Olliergues a décidé de salarier des médecins

Pour faire venir un médecin, la commune d'Olliergues, dans le Puy-de-Dôme, a dû se résoudre à le salarier.

Une solution pour sortir du désert médical. À Olliergues (Puy-de-Dôme), la docteure Céline Preux, une médecin généraliste, salariée par la commune, s'est installé, lundi 2 janvier, dans le village de 800 habitants. Elle n'est d'ailleurs pas venue seule, puisqu'elle est accompagnée d'une assistante médicale, qui l'épaule "dans les consultations et qui assure toute une partie de la charge administrative", explique Dr Céline Preux.



Un centre de santé municipal créé



La médecin sera présente trois jours par semaine. Faute de généraliste depuis quatre ans, les patients de la commune ou des alentours sont nombreux à ne plus avoir de médecin traitant. Un couple a ainsi fait 25 km pour un rendez-vous. Ces dernières années, le maire, Arnaud Provenchère, n'a pas réussi à attirer de médecin libéral et s'est donc résolu à créer un centre de santé municipal. La médecin est ainsi salarié sur une base de 4 500 euros nets par mois. En septembre, un deuxième praticien arrivera, et la mairie cherche d'ores et déjà un troisième docteur.