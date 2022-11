Déserts médicaux : les patients reprochent aux syndicats de médecins de s'opposer "par principe" à la régulation de l'installation des praticiens

La principale fédération d'organisations de patients, France Assos Santé, accuse les syndicats de médecins de pratiquer une "obstruction à l'accès aux soins" en s'opposant à diverses mesures actuellement en discussion au Parlement et avec l'Assurance maladie.

France Assos Santé, a accusé, jeudi 17 novembre, les syndicats de médecins de pratiquer une "obstruction à l'accès aux soins" en s'opposant à diverses mesures en cours de discussion au Parlement et avec l'Assurance maladie. "Le 'tout incitatif' n'a pas répondu et ne répondra pas aux besoins des populations dans les territoires", a rappelé le regroupement de près d'une centaine d'associations d'usagers dans un communiqué, reprochant aux représentants des médecins une opposition "par principe à l'idée de réguler l'installation des médecins pour lutter contre les déserts médicaux".

Notamment dans le viseur, l'obligation d'installation des médecins, ou encore la réforme des études de médecine générale, contre laquelle les médecins, internes et étudiants ont manifesté, jeudi 17 novembre. "Il faut qu'on puisse travailler à des endroits qui nous plaisent", ont ainsi revendiqué certains manifestants à Lyon.

En outre, France Assos Santé s'offusque de l'opposition des organisations de médecins à l'idée que des infirmiers en pratique avancée (IPA) puissent, demain, être autorisés à effectuer certaines prescriptions. "L'intérêt des usagers commande d'élargir l'offre de soins et non de la restreindre encore davantage", fait valoir le groupement d'associations de malades, en soulignant que "11,5% des patients de plus de 17 ans n'ont pas de médecin traitant".

Pour France Assos Santé, l'accès aux soins des usagers est "pris en otage" par les syndicats de médecins libéraux dans les négociations conventionnelles, "à peine commencées et déjà quittées". Le collectif fait allusion à la négociation entre les syndicats de médecins et la Sécu d'une nouvelle convention pour les cinq prochaines années, qui "reprendra dès la semaine prochaine", a fait savoir jeudi l'Assurance maladie.