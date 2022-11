Déserts médicaux : une ligne aérienne Dijon-Nevers pour attirer les médecins dans la Nièvre

Le maire de Nevers, dans la Nièvre, a décidé de développer une ligne aérienne entre Dijon et sa ville pour attirer les médecins à l'hôpital. Un remède pragmatique, mais pas vraiment écologique.

Des passagers en blouse blanche, qui débarqueraient toutes les semaines sur le tarmac désert de Nevers (Nièvre). Ce pont aérien avec le CHU de Dijon (Côte-d'Or) a été pensé pour attirer des médecins. Cette solution extrême, envisagée par la mairie, ne déplairait pas aux habitants. "Ce serait bien, parce qu'il y en aurait vraiment besoin", confie une femme. Depuis des années, la commune fait face à un manque criant de médecins, plus d'une vingtaine seraient absents à l'hôpital.

Des économies et une attractivité

Le trajet depuis Dijon fait près de 3 heures en voiture, 2 heures en train, et seulement 35 minutes en avion. "Entre laisser mourir les gens parce qu'ils n'ont pas les bons soins, et utiliser un avion, le choix il est vite fait", justifie Denis Thuriot, maire (LREM) de Nevers. Selon lui, une rotation d'avion coûterait 13 000 euros, pour une quinzaine de places, soit beaucoup moins cher que des spécialistes intérimaires, payés entre 1 500 et 3 000 euros la journée. La profession accueille plutôt favorablement le projet, même si certains le trouvent excessif.