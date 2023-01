Excès de vitesse : en Finlande, les amendes n’ont pas de montant maximal

En cas d’infraction au code de la route en France, l’amende maximale est de 1 500 euros la première fois, le double ensuite. En Finlande, il n’y a pas de plafond, plus on est riche, plus c’est cher.

Et si un simple excès de vitesse de 25 km/h au-delà de la limite autorisée était puni par une amende de plus de 100 000 euros ? Sur les routes finlandaises, cela s’est déjà produit. Sur un carrefour à Helsinki, les contraventions tombent, pour vitesse trop élevée, refus de priorité ou conduite en état d’ivresse. Mais même une fois l’infraction caractérisée, les policiers ne connaissent pas le montant de l’amende. "Si vous avez un bon travail, avec un montant élevé, alors l’amende est plus forte. Le minimum c’est 6 euros par jour d’amende. Mais ça peut aller jusqu’à des milliers d’euros", explique un policier. La police finlandaise consulte le fichier des impôts Rouler à 99 km/h par exemple, sur une route limitée à 50, cela coûte 27 jours d’amende. Ce à quoi a été condamné Roni Rekomaa. Ce n’est qu’en recevant cet avis, après que la police a consulté le fichier des impôts, que ce photographe a découvert le montant de l’amende : 594 euros. Dans le système finlandais, un jour d’amende correspond à environ la moitié du salaire gagné en une journée. Et il n’y a pas de montant maximal. En France, le montant maximum des amendes pour les infractions les plus graves est de 1 500 euros, et 3 000 euros en cas de récidive.