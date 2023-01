Philippines : l’ananas fait vivre 2 millions de personnes à travers le pays

Direction les Philippines, deuxième pays producteur d’ananas. Le fruit exotique préféré des Français, que l’on mange le plus souvent frais en dessert, se cuisine également à toutes les sauces.

Avec son écorce si particulière, ses feuilles en toupet et sa chair gourmande, l’ananas est l’un des fruits exotiques les plus consommés au monde. Et s’il est un pays où il est fait roi, ce sont bien les Philippines. Là-bas il se vend à chaque coin de rue, et tout le monde en raffole. Les Philippines font partie des premiers producteurs d’ananas au monde. Les plantations recouvrent de larges pans du territoire. Sur l’une d’entre elles, la plus grande du pays avec 26 000 hectares, la récolte ne s’arrête jamais.



Des plantations aux plus grands défilés du monde



Pour atteindre les fruits les plus murs en toute saison, les travailleurs doivent se frayer un chemin au milieu des hautes feuilles. Un seul plan d’ananas ne peut donner qu’un ou deux fruits. Après la récolte, il faut le jeter et en planter un autre. Alors pour ne pas les gaspiller, de plus en plus d’entrepreneurs les recyclent et les utilisent pour fabriquer du textile. Cette fibre naturelle très résistante, une fois séchée, est exportée vers l’Europe, puis transformée en cuir végan, qui se retrouve aujourd’hui sur les podiums des plus grands défilés du monde. Des plantations jusqu’aux cuisines, l’ananas fait vivre plus de 2 millions de personnes à travers le pays.