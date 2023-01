Automobile : les voitures polluantes désormais interdites dans les zones à faible émission

Dans onze métropoles, les véhicules les plus polluants sont désormais priés de ne pas rouler dans les zones à faible émission (ZFE). Plus de 250 000 voitures sont concernés, mais déjà, les dérogations fleurissent.

L'accès à la métropole lyonnaise (Rhône) est désormais restreint, lundi 2 janvier. Les véhicules les plus polluants n'ont plus le droit de circuler sous peine d'amende. Depuis dimanche, les détenteurs d'une vignette Crit'Air 5 sont par exemple en infraction dans la zone à faible émission (ZFE) de Lyon. Beaucoup d'automobilistes l'ignorent encore.

Plus d'un millier de demandes de dérogations enregistrées à Lyon

Au total, 20 000 véhicules sont concernés à Lyon, mais de nombreuses dérogations existent. Un automobiliste qui utilise sa voiture occasionnellement a ainsi pris un rendez-vous avec un agent de la métropole et va pouvoir obtenir un passe-droit pour circuler, malgré tout, 52 jours par an. Plus d'un millier de demandes de dérogations ont déjà été enregistrées. La métropole de Lyon a bien conscience que la réglementation ne s'appliquera que progressivement. "Elle ne sera pas efficace dès la première année (...), parce qu'on sait que c'est un dispositif lourd, donc il faut accompagner les gens", explique Jean-Charles Kohlhaas, vice-président de la métropole de Lyon en charge des déplacements.