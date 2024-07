Désert médical : dans le Gers, un bus pour prodiguer des soins dentaires

Un bus dentaire financé par la Croix-Rouge se rend dans les villages du Gers dans lesquels les dentistes manquent.

Dans le Gers, un camion circule à travers les villages depuis un an. Ce cabinet dentaire sur roues a été imaginé par Sébastien Delmotte. Deux étudiantes en dernière année de chirurgie dentaire et un dentiste retraité accueillent les patients. Sonia Second, habitante de Jegun (Gers) ne trouvait pas de place en cabinet. Dans sa commune, une nouvelle dentiste s'est installée. "En quinze jours, elle a eu 600 nouvelles inscriptions", explique Sébastien Delmotte, initiateur du bus dentaire du Gers.

Un bus dentaire gratuit

Les cabinets dentaires sont saturés et il faut prendre rendez-vous pour accéder au bus. La population du Gers augmente, mais le nombre de dentistes stagne. Parfois, ils sont aussi trop chers. Le bus dentaire est gratuit, financé par la Croix-Rouge du Gers pour 40 000 euros par an. Des fonds privés ont permis d'aménager le camion et des dentistes à la retraite apportent leur expérience. Le succès est immédiat.