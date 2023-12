Solidarité : "L'engagement n'a pas d'âge", affirme l'influenceuse Paola Locatelli, marraine de l'opération "Noël à l'hôpital"

L'influenceuse Paola Locatelli est la marraine de l'opération "Noël à l'hôpital". Organisée par l'association Aïda, elle permet d'offrir des cadeaux à des jeunes atteints d'un cancer. Paola Locatelli présente cette initiative sur le plateau du 12/13 info, vendredi 22 décembre.

Dans le cadre de son opération "Noël à l'hôpital", l'association Aïda offre des cadeaux aux jeunes atteints d'un cancer. L'influenceuse Paola Locatelli est la marraine de cette septième édition. "C'est une association de jeunesse. J'ai été bénévole à mes 13 ans. Je suis marraine depuis mes 16 ans et j'ai 19 ans aujourd'hui", indique-t-elle dans le 12/13 info du vendredi 22 décembre. "C'est hyper important pour les jeunes d'avoir des bénévoles de leur âge", affirme-t-elle.



8 000 cadeaux récoltés

Un peu plus de 8 000 cadeaux "personnalisés" ont été récoltés pour ces jeunes, précise l'influenceuse, parmi lesquels des permis de conduire pour les plus âgés ou des Lego pour les plus jeunes. "J'ai deux millions de personnes qui me suivent. (...) Je pense que, quand on est un gros média comme ça, c'est important de l'utiliser à bon escient", estime-t-elle. "M'engager, c'est quelque chose pour moi d'assez inné", ajoute Paola Locatelli. "L'engagement n'a pas d'âge, et il faut qu'on se sente utile à n'importe quel âge. On peut apporter énormément de choses, même à l'âge de 13-14 ans", conclut-elle. Pour offrir un cadeau à un jeune, rendez-vous sur le site "noelalhopital.fr".