Cancer : un grand pas vers le vaccin

C’est un nouvel espoir pour les malades du cancer. Une start-up nantaise a mis au point un vaccin thérapeutique pour les malades souffrant d’un cancer du poumon.

Un laboratoire français basé à Nantes (Loire-Atlantique) travaille sur un vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon depuis près de dix ans. Il est fabriqué de manière traditionnelle, à partir de protéines. Pour bénéficier de ce vaccin, le malade doit être en récidive et avoir déjà reçu chimiothérapie et immunothérapie. On lui fait alors une prise de sang pour vérifier qu’il appartient bien au groupe immunitaire appelé HLA-A2, environ 45% des cas. On peut alors le vacciner.

Une mise sur le marché en 2027

La durée de vie du malade passe en moyenne de sept à onze mois, avec beaucoup moins d’effets secondaires que la chimiothérapie. Une efficacité très intéressante. Des essais cliniques prometteurs de vaccins thérapeutiques sont aussi à l’étude dans les cancers de la peau, du pancréas et de l’ovaire. Après une dernière étude, le vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon devrait être mis sur le marché en 2027.