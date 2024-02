Cancer : 20 millions de cas supplémentaires en 2022

La journée mondiale contre le cancer a lieu dimanche 4 février. 20 millions de nouveaux cas ont été enregistrés en 2022. Cette maladie touche tous les continents et toutes les catégories de la population.

Le cancer est un fléau qui sévit dans le monde entier. En 2022, l’OMS a recensé 20 millions de nouveaux cas et en prévoit 35 millions en 2050. Cette hausse de 77% est la conséquence du vieillissement et de la croissance de la population dans le monde. Il faut également prendre en compte de nombreux facteurs de risque, comme le tabac, l’alcool, l’obésité et la pollution atmosphérique. Le cancer du poumon est le plus répandu, suivi du cancer du sein puis le cancer colo-rectal.



Des disparités géographiques

L’OMS épingle également les disparités géographiques. En 2022, 50% des cancers ont été diagnostiqués en Asie, contre 25% en Europe et en Russie et 6% en Afrique. Le cancer frappe principalement les tranches les plus âgées de la population. 75% des diagnostics concernent les personnes de plus de 55 ans. 10 millions de personnes sont décédées suite à un cancer en 2022.