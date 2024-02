Maladie : "En 25 ans, on a doublé le nombre de cancers", explique un directeur de recherche clinique

Benjamin Besse, directeur de la recherche clinique de Gustave Roussy et invité du 19/20 info, revient sur l’évolution de la maladie du cancer en France. Il explique les raisons de ces changements.

Selon le Centre international de recherche sur le cancer, il y aura une hausse de 50 % de nouveaux cas annuels d’ici 2040. Benjamin Besse, spécialiste des cancers thoraciques, explique ce phénomène : “ça s’explique d’abord par l’augmentation de la population : on est plus nombreux, il y a donc plus de cas. Et puis, par le vieillissement de la population [...] C’est surtout ces deux facteurs-là qui contribuent à augmenter le risque de cancer, et puis il y a bien sûr les facteurs de risque du cancer.”

Des habitudes à avoir pour éviter la maladie ?

En moyenne, une personne sur cinq va développer un cancer durant son existence. Interrogé sur des solutions pour éviter la maladie, Benjamin Besse évoque plusieurs mesures. Par exemple : arrêter le tabac, diminuer sa consommation d’alcool, manger mieux ou encore faire de l’exercice seraient des gestes utiles pour se prémunir.