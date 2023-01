Royaume-Uni : le camion à lait, une tradition qui perdure

Si le camion qui livrait autrefois les bouteilles de lait devant les maisons existe encore par endroits, la tradition s'est perdue au fil des ans. Mais chez nos voisins britanniques, la pratique revient à la mode.

Dans la ville de Cheltenham, dans l'ouest de l'Angleterre, c'est un tintement mélodieux qui annonce l'heure du laitier, très tôt le matin. Ce jour-là, 270 clients devaient être livrés avant l'aube. Un porte-à-porte au pas pressé, et une vie entière passée aux aurores pour Colin Meredith. Ce dernier a découvert le métier à 10 ans, en aidant son voisin laitier, puis il l'est devenu à son tour.

Un métier apparu au Royaume-Uni à la fin du XIXe siècle

"Vous êtes seul dehors, et c'est bien quand vous avez une belle météo comme ça. L'hiver, c'est un peu plus dur, mais il faut prendre le bon comme le mauvais, et ça fait de l'exercice", confie le laitier. Le métier est apparu au Royaume-Uni, à la fin du XIXe siècle, lorsque le lait non pasteurisé devait être livré chaque matin. Aujourd'hui, la tradition perdure, et certains clients attendent même fidèlement leurs bouteilles quotidiennes, même si celles-ci coûtent 20% plus cher qu'en supermarché. Actuellement, seuls 4% des Britanniques reçoivent leurs bouteilles de lait, contre 98% dans les années 1970. La pasteurisation et les supermarchés ont entraîné ce déclin.