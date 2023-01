Zones à faibles émissions : à Nice, une mesure qui interroge les automobilistes

11 métropoles françaises ont mis en place des zones à faibles émissions. Une mesure qui interroge les automobilistes. Reportage à Nice, dans les Alpes-Maritimes, où l'accès à la promenade des Anglais et à l'hypercentre est désormais interdit aux particuliers détenteurs d'une vignette Crit'Air 5.

À Nice (Alpes-Maritimes), l'accès à la promenade des Anglais et à l'hypercentre est désormais interdit aux particuliers détenteurs d'une vignette Crit'Air 5. Il s'agit d'une zone à faibles émissions. Une mesure qui interroge beaucoup d'automobilistes. "Ça me paraît un peu sévère pour les gens qui n'ont peut-être pas les moyens de changer de véhicule", estime l'un d'entre eux. "Comment on va faire pour amener les enfants à l'école ?" s'interroge un autre.

11 métropoles concernées

Une initiative qui n'est pas non plus du goût d'un transporteur. Depuis le 1er janvier, ses camions Crit'Air 4 sont interdits dans le centre-ville. Selon les estimations de la mairie, à Nice, une centaine de véhicules seraient concernés. En tout, 11 métropoles restreignent l'accès à leur centre-ville. Il s'agit pour Gaël Nofri, adjoint au transport à la mairie de Nice, d'une question de santé publique. En cas de contravention, l'amende est de 68 euros, mais la municipalité de Nice a déjà annoncé que, pour l'instant, elle ne verbalisera pas.