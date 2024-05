Alimentation : "On peut trouver des solutions", assure Bérangère Philippon, autrice de livres de recettes sans sucre

Bérangère Philippon a arrêté de consommer du sucre et a décidé de partager ses astuces avec des livres. Elle est l'invitée du 11/13 info, mardi 7 mai.

Bérangère Philippon est l'autrice de plusieurs livres pour arrêter de consommer du sucre. Elle a été motivée par le fait que son père et son frère sont diabétiques, mais aussi parce qu'elle a fait du diabète gestationnel. Elle a décidé d'écrire pour partager ses recettes. "Quand on commence à faire attention, on n'a pas envie d'être frustrée. Moi, je suis quelqu'un d'hyper gourmande", partage l'invitée du 11/13 info.

"Le gras n'est pas à bannir"

"On peut trouver des solutions", assure celle qui propose un gâteau au chocolat fait avec du butternut. "On reste au maximum sur un peu de sucre apporté par du miel, un peu de sirop d'agave, on peut trouver des alternatives", développe-t-elle. Pour ne pas baisser les bras, Bérangère Philippon rappelle que "le gras n'est pas à bannir" et conseille de "rajouter des choses qui ont du goût" et de toujours "garder un côté gourmand". Ses livres proposent aussi des recettes plus rapides, pour ceux qui ont moins de temps.