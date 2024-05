Consommation : les prix dans l'alimentation ont baissé au moins d'avril

Les prix ont diminué de 0,3% en avril 2024, par rapport au mois précédent. La baisse, constante depuis plusieurs mois, est bienvenue après des années d'inflation.

Les prix alimentaires continuent de baisser dans les supermarchés, mardi 7 mai. Selon un dernier pointage, ils ont diminué de 0,3% en avril 2024 par rapport au mois de mars. Après une inflation record entre 2022 et 2023, cette baisse est constante depuis plusieurs mois. La hausse des prix avait poussé plusieurs consommateurs à changer leurs habitudes. "On ne peut pas se faire plaisir avec des trucs qui sont plus chers, donc on n'a pas le choix", témoigne un homme.

Une concurrence entre les enseignes

Cette baisse dans les rayons serait la conséquence d'une forte concurrence entre les grandes enseignes. Pour attirer de nouveaux clients, les distributeurs misent sur des prix attractifs, quitte à rogner sur leurs marges. Le groupe Leclerc est en tête avec ses 23,5% de parts de marché en 2023. D'autres enseignes, comme Carrefour ou Auchan ont lancé des campagnes de promotion sur des centaines de produits.