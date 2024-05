Santé : le chef de service à la maternité de Port-Royal demande "un vrai plan de périnatalité en France"

Les maternités en France sont pointées par un rapport de Cour des comptes pour leurs mauvais résultats. François Goffinet, chef de service à la maternité de Port-Royal à Paris, invité du 11/13 info, mardi 7 mai, explique ces chiffres.

Dans un rapport, la Cour des comptes épingle les mauvais résultats des maternités. "La situation sanitaire périnatale en France, qui n'est pas bonne, (…), n'est pas due uniquement aux petites maternités", indique François Goffinet, chef de service à la maternité de Port-Royal à Paris, invité du 11/13 info, mardi 7 mai. "Il y a des problèmes de fonctionnement des maternités en France, de manière générale", ajoute-t-il. "Il faut qu'il y ait un vrai plan de périnatalité en France", demande le médecin.

Des maternités en sous-effectif

Pour lui, le problème ne vient pas seulement des petites maternités. "Beaucoup de maternités fonctionnent maintenant très mal avec des personnels intérimaires", explique François Goffinet. Il détaille que le changement des équipes ne permet pas un suivi optimal. "Il y a une dégradation complète de l'organisation des soins et de la prise en charge des femmes et c'est très délétère pour la santé", ajoute le chef de service. Selon lui, les maternités qui sont en sous-effectif et qui embauchent des intérimaires "ne peuvent pas sur le long terme donner de soins de qualité". François Goffinet estime qu'il faut redonner envie aux sage-femmes et aux médecins de revenir travailler dans les hôpitaux.