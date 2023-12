Alimentation : en réaction à la nouvelle version plus stricte du Nutri-Score, des marques songent à le retirer

Une nouvelle version plus stricte du Nutri-Score sera mise en place progressivement à partir du 1er janvier 2024. Cette note affichée sur les emballages des produits alimentaires n'est pas obligatoire. Plusieurs marques songeraient donc à la retirer pour ne pas afficher des notes en baisse.

Une nouvelle version plus stricte du Nutri-Score va être mise en place progressivement à partir du 1er janvier 2024. Elle sera moins tolérante avec le sucre et le sel et plus exigeante avec les fibres et les protéines. De nombreux produits transformés vont voir leur note chuter, notamment les marques de céréales, souvent jugés trop sucrées. Serge Hercberg, professeur de nutrition à l'université Sorbonne Paris Nord, rappelle que "le Nutri-Score n'est pas obligatoire".



La marque Bjorg le remplace par le "Planet-Score"

Certaines marques profitent du fait que le Nutri-Score ne soit pas obligatoire, et ne l'affichent pas sur leurs produits. D'autres vont même encore plus loin. Avec la nouvelle version, les boissons végétales de la célèbre marque Bjorg devraient passer de la note "A" ou "B" à "D" ou "E", mais la plupart des consommateurs n'en sauront rien, car le groupe a supprimé le Nutri-Score de ses emballages il y a quelques semaines, et compte le remplacer par le "Planet-Score". Cette défection pourrait être la première d'une longue liste. Plusieurs marques songeraient elles aussi à retirer le Nutri-Score pour ne pas voir leurs notes dégradées.