L'association UFC-Que Choisir demande aux autorités européennes de rendre l'affichage du Nutri-Score obligatoire

L'association UFC-Que Choisir publie mercredi 12 avril une étude qui montre que l'affichage du Nutri-Score incite les industriels à améliorer leurs recettes. L'association de consommateurs demande aux autorités de rendre obligatoire cet affichage nutritionnel en France et en Europe.

Pour mener cette étude, l'association a comparé sept familles de produits alimentaires (glaces, barres de céréales, biscuits...) entre 2015 et 2022. En 2015, beaucoup d'entre eux affichaient les plus mauvaises notes, entre E et D. Mais l'année dernière, trois de ces groupes avaient une meilleure composition et présentaient moins de sel, de sucre, de graisses saturées. Il s'agit des pains spéciaux, des barres de céréales et de céréales de petit-déjeuner.

Parmi les fabricants qui ont accepté d'afficher le Nutri-Score sur leurs produits, on retrouve Bjorg, Gerblé, Harry's, Jacquet, La Boulangère, Kellogs ou encore Nestlé. Pour l'UFC-Que Choisir, cette étude prouve qu'il faut rendre obligatoire ce Nutri-Score sur tous les produits alimentaires, en France et en Europe.