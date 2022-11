Alimentation : que vaut le Nutri-score ?

Article rédigé par J. Van Hove, F. Donjon, D. Rabeisen, E. Noel - France 3 France Télévisions Dimanche en politique

Cinq ans après sa mise en place dans les rayons des grandes surfaces, le Nutri-score, le barème coloré de A à E made in France, semble de plus en plus rentrer dans les mœurs et va évoluer l'année prochaine.

A, B, C, D ou E, des lettres et des couleurs auxquelles les consommateurs se sont habitués. Depuis cinq ans, le Nutri-score s’est fait une place dans les grandes surfaces et cela fonctionne. Les articles A et B se vendent de mieux en mieux. "Je suis mieux renseignée pour voir ce que je mange, si c’est meilleur pour la santé", affirme une consommatrice. Aujourd’hui, le Nutri-score n’est toujours pas obligatoire. Une association de consommateurs milite pour plus de logos dans les rayons. "C’est un outil solide qui n’est pas basé sur de l’à peu près mais sur quelque chose de scientifique", explique Catherine Castaing, de l’"UFC-Que Choisir" de Saône-et-Loire.

Un nouvel indicateur obligatoire sur les produits transformés Mais le système d’étiquetage ne fait pas l’unanimité. Certains producteurs le jugent inadapté à des produits locaux et artisanaux. "Une terrine de lapin, qui dans la composition contient quand même 61% de viande de lapin, ce serait un Nutri-score D pour ce produit-là par exemple", dénonce Paul Thomas, conseiller circuits courts à la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire. La Commission européenne doit choisir d’ici quelques mois un indicateur nutritionnel qui deviendra obligatoire sur les produits transformés venus en Europe.