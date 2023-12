Auvergne : une rivière regorgeant de saphirs sème la discorde entre voisins

Depuis quelques années, l'un des propriétaires d'un site sur lequel se trouve une rivière qui regorge de saphirs d'Auvergne exploite le gisement. Le cours d'eau traversant plusieurs propriétés privées, les riverains réclament leur dû et ont assigné leur voisin en justice.

Une rivière regorge de saphirs d'Auvergne, et depuis quelques années, le gisement est exploité officiellement par l'un des propriétaires du site. Mais le cours d'eau traverse plusieurs propriétés privées. D'autres riverains réclament leur dû. Ils ont assigné leur voisin en justice. "On se sent vraiment spoliés, et on aurait vraiment aimé que le voisin soit transparent avec nous. On souhaite savoir dans quelles proportions et où ont été prélevés les saphirs", indique une riveraine.



Le verdict attendu vendredi 29 décembre

Selon Me Patrick Roesch, avocat des plaignants, lorsqu'ils se font face, les propriétaires doivent se partager le cours d'eau à parts égales. D'un bleu profond, les plus belles pièces se négocieraient pour plusieurs milliers d'euros pour moins d'un gramme. Les plaignants réclament une indemnisation provisoire d'un million d'euros au propriétaire exploitant. Le verdict est attendu vendredi 29 décembre.