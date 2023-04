Méga-bassines, à l’école des astronautes et des conseils pour bien dormir : l'actu à hauteur d'enfant

Estelle Faure et Pauline Pennanec’h

Le projet controversé des méga-bassines, des astronautes en formation et comment avoir un bon sommeil : c’est le programme de cette semaine pour "Salut l'info !"

Chaque semaine, le podcast "Salut l'info !" raconte l'actualité à hauteur d'enfants, un programme de la radio franceinfo et du magazine Astrapi. Dans chaque épisode, un enfant accompagne la journaliste Estelle pour présenter les informations de la semaine et participer aux différentes rubriques de l'émission.

C'est quoi des méga-bassines ?

Cette semaine, Arthur pose ses questions sur les méga-bassines qui font l'actualité. Le 25 mars, une manifestation contre le projet a notamment eu lieu à Sainte-Soline, faisant de nombreux blessés. "Ça veut dire quoi méga bassine ?", demande le jeune auditeur. "J'aimerais savoir pourquoi ils sont contre", continue Arthur à propos des opposants au projet. L'émission de la semaine lui donne des réponses, à écouter dans cet épisode.

Pour la nouvelle promotion d'astronautes européens, il est l'heure de s'entrainer ! Depuis lundi 3 avril, ils sont en formation en Allemagne. Parmi eux, se trouve la Française Sophie Adenot. Au micro de franceinfo, l'astronaute Thomas Pesquet explique en quoi consiste cet entrainement.

Des conseils pour trouver le sommeil

Le changement d'heure fait encore sentir ses effets sur le sommeil de certains… Mais comment bien dormir ? Qu'est-ce qu'une bonne nuit de sommeil ? Avec l'aide d'une docteure spécialiste du sujet, notre journaliste d'Astrapi Agathe explique tout aux enfants.

Avec la rubrique "On se dit tout", les enfants peuvent demander des conseils pour régler les petits problèmes de leur quotidien. Adèle nous demande un conseil pour aider une petite fille de son cours de danse qui vient d'arriver et n'a pas trop d'amis. Avec l'aide d'une psychologue, "Salut l'info !" l'encourage et lui donne des conseils.

Comme dans chaque épisode, on écoute aussi trois blagues laissées par les enfants sur le répondeur de l'émission au 01 47 79 40 00. Dans le "Club Salut l'info !", on découvre aussi la chanson et les jeux préférés d'Arthur, notre auditeur invité de la semaine.

