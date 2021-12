Primaire proposée à gauche, présidence française de l’Union européenne ... Les informés du matin du jeudi 9 décembre

Renaud Dély et Marc Fauvelle

Autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély pour commenter l'actualité du jeudi 9 décembre, Fanny Guinochet, chroniqueuse éco à France Info, Hadrien Bect, journaliste au service politique de France Info et Guillaume Daret, grand reporter au service politique de France Télévision.

Les thèmes

- À gauche, un dernier appel avant le crash. La gauche peut-elle encore se ressaisir ? Dans une lettre Arnaud Montebourg refuse la fatalité de cinq candidatures concurrentes et lance un appel à un rassemblement car l’extrême droite est "aux portes du pouvoir". Il prône un "projet commun" derrière "un candidat commun". Il est prêt à "offrir sa candidature" à ce projet et ce candidat communs. Même démarche pour Anne Hidalgo, toujours empêtrée dans sa candidature, créditée de 5 % dans les sondages. Elle a appelé mercredi 8 décembre au rassemblement. "Cette gauche fracturée, qui aujourd’hui désespère nos concitoyens, doit se retrouver et se rassembler pour gouverner", dit-elle sur TF1.

- La présidence de l’Union européenne, atout ou boulet pour le candidat Macron ? Une grande conférence de presse aura lieu jeudi 9 décembre à partir de 16 heures à l’Élysée, la deuxième seulement depuis le début du quinquennat. Emmanuel Macron veut présenter ses objectifs pour la présidence française de l’Union Européenne qui commencera le premier janvier. L’Europe représente un engagement emblématique de sa campagne de 2017. S’agira-t-il d’un atout ou d’un boulet pour sa campagne 2022 ?