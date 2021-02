La lutte contre les variants du coronavirus et Bruno Le Maire qui s'oppose à des projets de mariages économiques... Les informés du matin du mardi 9 février

Les informés du matin du mardi 9 février 2021. (FRANCEINFO)

Les débatteurs autour de Renaud Dély et Marc Fauvelle sont Fanny Guinochet de franceinfo et Jérôme Chapuis, rédacteur en chef au journal La Croix.

Les thèmes

- La course de vitesse contre les variants du coronavirus, la course à la vaccination en France. Le gouvernement surveille de près l'évolution des variants britannique et sud-africain. Peut-il encore gagner cette course de vitesse ? L'éxécutif veut vacciner le plus et le plus vite possible pour éviter un reconfinement.

- Bruno Le Maire, l'homme qui dit non à tous les mariages économiques du moment. Le ministre de l'Economie s'est opposé au rachat du groupe de grande distribution Carrefour par le canadien Couche-Tard. De la même façon, il est contre l'offre publique d'achat lancée par Véolia sur Suez.