Veolia lance une OPA de 8 milliards d'euros sur Suez, la justice ordonne la suspension de l'opération

Avec cette nouvelle opération, le champion de l'eau et des déchets renonce au caractère amical de sa tentative de rachat. Mais cette initiative a été interrompue, lundi matin, par le tribunal de commerce de Nanterre.

Veolia passe à la vitesse supérieure en mettant près de 8 milliards d'euros sur la table pour acquérir Suez. Après l'achat de 29,9% de son concurrent français, en octobre, le champion de l'eau et des déchets renonce au caractère amical de sa tentative de rachat. Dans un bref communiqué publié dimanche 7 février, Veolia écrit que "ses tentatives répétées d'amicalité, réitérées dans sa proposition d'offre du 7 janvier 2021, se sont toutes heurtées à l'opposition" de Suez.

Le conseil d'administration de Veolia a donc décidé de lancer une offre publique d'achat au prix de 18 euros par action, sur les 70,1% du capital qu'il ne détient pas, soit une opération d'un montant de 7,9 milliards d'euros en numéraire. Cette initiative a été interrompue, lundi matin, par le tribunal de commerce de Nanterre, qui a été saisi dimanche soir par Suez. Il a ordonné à Veolia de suspendre le lancement de cette OPA dans l'attente d'un débat au fond sur ses précédents engagements d'amicalité.

Bruno Le Maire annonce saisir l'Autorité des marchés financiers

La cible avait immédiatement réagi, dimanche : "Veolia est dans l'impossibilité juridique de déposer une OPA", a souligné une porte-parole de Suez, dénonçant une "rupture de l'engagement d'amicalité" pris par Veolia. "Nous ne laisserons pas faire Veolia dans son entreprise de destruction", a déclaré de son côté l'intersyndicale de Suez (CGT, FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC) dénonçant une "OPA hostile contre Suez et ses salariés", synonyme de "déclaration de guerre sans retour".

Dans un marché mondial de plus en plus soutenu et concurrentiel, Veolia veut créer un "super champion français" du secteur, un "projet dans l'intérêt de la nation", selon son PDG Antoine Frérot. De son côté, le directeur général de Suez, Bertrand Camus, cette OPA serait "une alchimie à l'envers, pour transformer l'or en plomb".

"Cette opération [de Veolia] ne peut réussir que si elle est amicale. Cette offre ne l'est pas et pose des questions de transparence, a estimé lundi, sur Europe 1, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire. Nous allons saisir l'Autorité des marchés financiers", a-t-il également prévenu.