La gauche se déchire sur les élections en Île-de-France, et faut-il rendre la vaccination contre le Covid-19 obligatoire ? Les informés du matin du 25 juin

Le plateau des informés du matin du vendredi 25 juin 2021. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les débatteurs des informés du matin, autour de Marc Fauvelle et Renaud Dély, ce vendredi, sont Marion Mourgue, grand reporter au service politique du Figaro, et Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs.

Les thèmes abordés :

- Valls et Huchon supportent Pécresse, Jospin soutient Bayou : les gauches de plus en plus irréconciliables ?

A l'avant-veille du second tour des élections régionales et départementales, dimanche 28 juin, d'anciens poids lourds du parti socialiste se divisent sur qui soutenir en Île-de-France. L'ex-premier ministre Manuel Valls et l'ancien président de la région, Jean-Paul Huchon, appellent à voter pour la liste de droite, menée par Valérie Pécresse. Mieux vaut "une présidente de région sérieuse et responsable" selon ce dernier, "que des gens irréfléchis et beaucoup trop idéologues". De leur côté, François Hollande et Lionel Jospin soutiennent la liste d'union de la gauche, menée par Julien Bayou. Certains cadres ou anciens cadres du PS sont favorables à des alliances avec La France insoumise, d'autres refusent catégoriquement l'idée. Illustration de deux gauches qui, au sein du PS, ont du mal à se parler.

- La menace du variant indien s'accroît : faut-il rendre la vaccination obligatoire ?

Majoritaire au Royaume-Uni, le variant Delta représente environ 10% des nouvelles contaminations au Covid-19 en France, selon les chiffres des agences régionales de santé. Dans les Landes, l'inquiétude monte alors que ce variant, plus transmissible que la souche d'origine, a été détecté chez plus de deux tiers des nouveaux cas [74%]. C'est le seul département de France métropolitaine où le taux d'incidence dépasse la barre des 50 pour 100 000 habitants. En déplacement à Mont-de-Marsan, le 24 juin, le premier ministre Jean Castex a rappelé l'injonction à se faire vacciner, alors que le nombre de nouvelles personnes primo-vaccinés est en chute depuis plusieurs jours. Cette progression du variant Delta relance-t-elle la question de la vaccination obligatoire, au moins des soignants et des résidents des EHPAD ?