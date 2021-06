Élections régionales en Île-de-France : Jean-Paul Huchon appelle à voter pour Valérie Pécresse

Coup de théâtre. L'ancien président socialiste de la région Île-de-France, Jean-Paul Huchon, fait reparler de lui, jeudi 24 juin. Le ténor du PS, qui fut pendant dix-sept ans à la tête de la région, s'exprime dans les colonnes du Point (article pour les abonnés), où il appelle à voter contre son camp pour le second tour des élections régionales :"Je vote sans hésitation Valérie Pécresse", annonce-t-il, avant de poursuivre : "C'est la seule candidate qui est à même d'assurer le sérieux, l'avenir, l'espérance pour la région et son développement."

Une critique de l'union des gauches

Le prédécesseur de Valérie Pécresse appelle à voter pour la liste de droite, car il estime que la fusion des listes de gauche derrière Julien Bayou constitue "une alliance improvisée et désespérée"." Les socialistes n'ont pas grand-chose en commun avec les outrances des 'insoumis' et les positions rétrogrades des Verts", accuse-t-il. Une prise de position fustigée par Clémentine Autain, candidate LFI à la région et membre de l'alliance : "Il fallait oser quand on est censé avoir présidé la région à gauche", a-t-elle réagi dans un tweet.