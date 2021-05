Jeu des alliances aux régionales en Paca, manifestations pro-palestiniennes interdites...Les informés du matin du vendredi 14 mai 2021

Le plateau des informés du 14 mai 2021. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Autour de Lorrain Sénéchal et Renaud Dély, Julie Marie-Leconte du service politique de franceinfo et Bruno Dive éditorialiste au journal Sud-ouest.

Le feuilleton des régionales en PACA

Nouveau rebondissement entre LREM et Les Républicains : Sophie Cluzel se retire de la course. La secrétaire d'État aux Personnes handicapées a annoncé jeudi 13 mai, qu'elle ne présentera pas de liste de la majorité présidentielle en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour les élections régionales des 20 et 27 juin, une semaine après avoir affirmé le contraire sur franceinfo. L'élue ajoute qu'elle apporte son soutien au président sortant, Renaud Muselier, candidat du parti Les Républicains.

Macronisme ou extrême-droite : les LR de plus en plus divisés

La direction du parti Les Républicains a clairement fait savoir qu'une alliance avec LREM pour les régionales était franchir une ligne rouge. L'investiture avait d'ailleurs immédiatement été retirée à Renaud Muselier quand Jean Castex avait annoncé le retrait de la liste LREM au profit du candidat LR.

Interdiction des manifestations pro-palestiniennes, une décision politique ?

Les manifestations prévues samedi 15 mai à Paris, en lien avec les événements en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, seront interdites à Paris, a confirmé jeudi la préfecture de police. La préoccupation exprimée est "un risque sérieux que les affrontements entre palestiniens et forces de l'ordre israéliennes se transportent sur le territoire national". Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a clairement exprimé sa crainte de troubles à l'ordre public.