Israël-Palestine : les raisons de la flambée de violence à Jérusalem et dans les territoires occupés

Les tensions entre Israéliens et Palestiniens, de plus en plus vives, ont conduit ces derniers jours à la pire escalade de ces dernières années entre le Hamas et l'Etat hébreu.

Depuis plusieurs jours, Jérusalem est le théâtre de violents affrontements entre Palestiniens et Israéliens. Lundi 10 mai, l'Etat hébreu a riposté à des tirs de roquettes du Hamas avec des frappes sur Gaza. La nuit suivante, un déluge de feu s'est abattu sur la bande de Gaza et le sud d'Israël. Au moins 62 personnes ont été tuées. Dans l'enclave palestinienne, 56 personnes sont mortes dont 14 enfants. En Israël, six personnes ont été tuées. Et en Cisjordanie, trois autres ont trouvé la mort dans des incidents distincts avec l'armée. Mardi 11 mai, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a promis d'intensifier encore ses attaques contre le Hamas, malgré les appels au calme de la communauté internationale et les réactions indignées des pays musulmans. Franceinfo vous explique les raisons de ce regain de violences.

Le quartier de Sheikh Jarrah

Dans le quartier palestinien de Sheikh Jarrah, situé à Jérusalem-Est, la menace d'expulsion qui plane sur les habitants au profit de colons israéliens a catalysé la colère des Palestiniens et a indigné leurs défenseurs à travers le monde. En l'espace d'une semaine, Sheikh Jarrah est devenue le symbole de la montée des tensions entre Israéliens et Palestiniens.

Pour les Palestiniens, il s'agit de défendre leur présence à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville occupée par Israël depuis 1967. Une vingtaine de maisons font l'objet d'une bataille en justice entre leurs habitants et des colons juifs revendiquant la propriété de ces terrains, où une petite communauté juive vivait avant la création de l'Etat hébreu en 1948. Depuis des semaines, les Palestiniens manifestent leur soutien à ces familles menacées d'expulsion, en organisant des dîners de rupture du jeûne du ramadan ou des manifestations pacifiques.

Des heurts ont éclaté le 3 mai en marge d'une de ces manifestations, faisant une dizaine de blessés. Depuis, les affrontements avec la police israélienne, qui use de grenades assourdissantes et de balles en caoutchouc, sont quasiment quotidiens. Le report d'une audience très attendue de la Cour suprême sur le dossier Sheikh Jarrah, prévue le 10 mai, n'a pas suffi à apaiser les tensions. Dans le même temps, d'autres affrontements sur l'emblématique esplanade des Mosquées ont fait plusieurs centaines de blessés.

Le statut de Jérusalem-Est

"Comme à Sheikh Jarrah, l'histoire du conflit israélo-palestinien tourne autour de la question de l'appropriation de la terre", explique sur franceinfo Jean-Paul Chagnollaud, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (Iremmo). Depuis 1949, la ville sainte est divisée en deux parties par une ligne de cessez-le-feu, qui sépare Israël de la Cisjordanie. La partie israélienne se trouve à l'ouest et la partie palestinienne à l'est a été annexé par Israël après la guerre des Six Jours en 1967. L'Organisation des Nations unies n'a jamais reconnu cette annexion et considère que Jérusalem-Est est sous occupation israélienne. Les Palestiniens dénoncent cette appropriation.

"Les gouvernements successifs de droite et d'extrême droite essaient de faire en sorte qu'il y ait le moins de Palestiniens possible à Jérusalem-Est", explique Jean-Paul Chagnollaud. Ainsi, l'Etat hébreu estime que l'ensemble de la ville de Jérusalem est la capitale d'Israël. Malgré les critiques de la communauté internationale, Israël n'a jamais cessé de développer des colonies juives sur ce territoire, en violation du droit international. Aujourd'hui, plus de 350 000 arabes et 227 000 juifs vivent à Jérusalem-Est. Et les plans de paix successifs ont souvent éludé la question du statut de la ville sainte. "Jérusalem avait été placée volontairement en dehors de la table des négociations [des accords] d'Oslo parce que le sujet était perçu comme étant trop complexe", observe l'historien Vincent Lemire, spécialiste de Jérusalem, interrogé par franceinfo.