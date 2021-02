Face aux juges, le Premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou réfute les accusations de corruption

De retour devant les juges, le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou a une nouvelle fois clamé son innocence, lundi 8 février. Il a réfuté les accusations de corruption qui pèsent contre lui. "Je réitère les réponses écrites soumises en mon nom", a déclaré le chef du gouvernement qui comparaissait devant trois magistrats. Il a fait référence à un document adressé à la justice par ses conseils dans lequel il se dit innocent des accusations de corruption, fraude et abus de confiance.

Benyamin Nétanyahou a été inculpé en 2019, une première pour un Premier ministre israélien en exercice. Son épouse Sara et lui sont soupçonnés d'avoir accepté pour 265 000 dollars de cadeaux de la part du producteur hollywoodien.

Déjà devant la justice en mai 2020

Le dirigeant israélien est également soupçonné d'avoir tenté d'obtenir une couverture plus clémente de la part du Yedioth Ahronoth en proposant au propriétaire du plus grand journal israélien de faire adopter une loi défavorable à un titre concurrent. Il aurait agi de même avec la compagnie Bezeq Telecom Israel, lui accordant des privilèges en échange d'une couverture plus favorable de la part d'un site d'information contrôlé par l'entreprise de télécoms.

Le dernier passage devant la justice de Benyamin Nétanyahou date de mai 2020. La séquence avait été écourtée en raison de la pandémie de Covid-19.