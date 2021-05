DIRECT. Israël-Palestine : les raids aériens israéliens ont fait plus de 100 morts depuis lundi, annonce le Hamas

Ce qu'il faut savoir

Le bilan des affrontements entre le Hamas et l'Etat hébreu s'alourdit. Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a fait état, jeudi 13 mai, de 103 morts, dont 27 enfants, et de 580 blessés depuis le début des frappes aériennes israéliennes, lundi soir. Du côté de l'Etat hébreu, les tirs de roquettes depuis Gaza ont fait sept morts et plusieurs dizaines de blessés. Suivez notre direct.

L'armée israélienne dément finalement être entrée dans la bande de Gaza. Quelques heures après avoir annoncé qu'elle lançait une attaque terrestre et aérienne dans la bande de Gaza, l'armée israélienne a fait marche arrière, tôt vendredi. Son porte-parole a évoqué "un problème de communication en interne" pour justifier ce démenti, et précisé "qu'il n'y avait actuellement pas de troupes dans la bande de Gaza", seulement des bombardements depuis l'extérieur du territoire.

Les combats s'intensifient. Des tirs de roquettes d'un côté, des raids aériens de l'autre. Selon l'armée israélienne, plus de 1 750 roquettes ont été lancées par le mouvement islamiste Hamas depuis la bande de Gaza, dont environ 90% ont été interceptées par le bouclier antimissile "Dôme de Fer". Les forces israéliennes ripostent en bombardant des sites du Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, où des centaines de personnes ont dû quitter leurs maisons précipitamment pour fuir les frappes.

Affrontements entre Arabes et juifs en Israël. Le conflit est doublé d'une escalade entre jeunes Arabes et juifs dans plusieurs villes mixtes d'Israël, dont Lod près de Tel-Aviv, où un homme a ouvert jeudi le feu à l'arme semi-automatique sur un groupe de juifs. Le Premier ministre israélien, Benyamin Nétanyahou, a annoncé jeudi qu'il pourrait déployer les soldats de l’armée de défense israélienne pour rétablir l’ordre dans les villes mixtes, où coexistent Israéliens juifs et arabes.

Macron condamne "l'escalade des violences au Proche-Orient". Le chef de l'Etat, qui s'est dit "déterminé à œuvrer avec l'ensemble des parties pour y mettre un terme au plus vite", a "fermement condamné les tirs revendiqués par le Hamas et d'autres groupes terroristes" vers Israël, lors d'un entretien avec le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Il lui a demandé "d'user de tous les moyens de son influence pour que le calme soit rétabli au plus vite".

L'ONU se réunira dimanche. Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra une réunion virtuelle publique sur le conflit israélo-palestinien, ont expliqué jeudi des diplomates. Les Etats-Unis, qui avaient refusé une réunion d'urgence dès vendredi et proposé qu'elle se tienne mardi, "ont été d'accord pour avancer la réunion à dimanche". Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, a lui appelé jeudi soir à "une désescalade et une cessation des hostilités immédiates à Gaza et en Israël".