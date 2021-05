Israël-Palestine : l'origine des récents affrontements "vient des expulsions des familles palestiniennes de leurs maisons", analyse un chercheur

Invité mardi du journal télévisé de franceinfo canal 27, Jean-Paul Chagnollaud, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient, est revenu sur les récents affrontements entre Israéliens et Palestiniens.

Depuis plusieurs jours, les violences entre Palestiniens et Israéliens se succèdent au Proche-Orient. Lundi 10 mai, Israël a riposté à des tirs de roquettes du Hamas avec des frappes sur Gaza.

"Le point de départ [de ces affrontements] vient des expulsions de familles palestiniennes de leurs maisons dans des quartiers qui sont proches de l'esplanade des Mosquées", à Jérusalem-Est, a estimé, sur franceinfo canal 27 Jean-Paul Chagnollaud, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient (Iremmo).

"Au fond, on a là une symbolique. Ce conflit, c'est la question de la terre. Et là, à Jérusalem-Est, le gouvernement israélien prend des terres palestiniennes et des maisons. (...) Ensuite, il y a la dimension du sacré. On se retrouve sur l'esplanade des Mosquées avec ces deux éléments fondamentaux du conflit israélo-palestinien. Jérusalem est comme un condensé de ce conflit", a continué le chercheur.