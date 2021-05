DIRECT. Israël-Palestine : au moins 74 morts dans les combats entre le Hamas et l'Etat hébreu

Ce qu'il faut savoir

L'escalade militaire entre le Hamas et Israël s'intensifie, et le nombre de morts ne cesse d'augmenter depuis lundi et le début des combats au Proche-Orient. Le dernier bilan, communiqué dans la nuit de mercredi 12 à jeudi 13 mai, fait état de 74 morts, dont une majorité côté palestinien. Au total, 67 personnes sont mortes depuis le début des affrontements dans la bande de Gaza, dont 17 enfants. Côté israélien, 7 personnes sont décédées, alors que des centaines de blessés sont à déplorer dans les deux camps. Suivez notre direct.

Israël intensifie ses raids aériens. L'aviation israélienne continue de frapper la bande de Gaza, micro-territoire palestinien peuplé de deux millions d'habitants, et cible le mouvement islamiste Hamas. Elle a frappé des locaux liés aux opérations de "contre-renseignement" du mouvement et la résidence d'Iyad Tayeb, un commandant du parti. L'aviation israélienne a par ailleurs pulvérisé une tour de plus de dix étages abritant des bureaux de la chaîne palestinienne Al-Aqsa, créée il y a quelques années par le Hamas

Près de 1 500 roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Le bilan a été annoncé par l'armée israélienne, jeudi. Selon l'armée, le tir de 350 roquettes a "échoué" alors que des centaines d'autres ont été interceptées par le bouclier antimissiles israélien. Mercredi, le Hamas a déclaré dans un communiqué avoir lancé plus d'une centaine de roquettes vers trois villes d'Israël (Ashkelon, Netivot, Sderot).

La communauté internationale appelle au calme. Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, s'est entretenu mercredi soir avec le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas pour demander la fin des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël. Washington a par ailleurs annoncé l'envoi d'un émissaire en Israël et dans les Territoires palestiniens pour exhorter à la "désescalade", tandis que la Russie a appelé à une réunion d'urgence du Quartet sur le Proche-Orient (UE, Russie, Etats-Unis, ONU).

Echanges entre Joe Biden et Benyamin Nétanyahou. Le président américain s'est entretenu mercredi par téléphone avec le Premier ministre israélien. "Mon espoir est que la situation soit résolue aussi rapidement que possible, mais Israël a le droit de se défendre quand des milliers de roquettes sont tirées vers son territoire", a déclaré Joe Biden à l'issue de cet entretien.

Les vols vers Tel-Aviv détournés. Tous les vols en direction de l'aéroport international Ben Gourion ont été déroutés jusqu'à nouvel ordre, ont annoncé jeudi les autorités aéroportuaires israéliennes, en raison des tirs de roquettes vers Israël.

Situation tendue depuis une semaine. Des affrontements ont débuté il y a une semaine entre la police israélienne et des Palestiniens, après des manifestations contre des restrictions d'accès imposées par Israël à certains secteurs durant le ramadan et la possible éviction de Palestiniens du quartier de Cheikh Jarrah, à Jérusalem-Est.