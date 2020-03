Les rassemblements limités à cause du coronavirus, le nord de l'Italie paralysé, la journée internationale des droits des femmes... Les informés du 8 mars 2020

Les informés du 7 mars 2020 (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Les thèmes :

- Coronavirus en France : les rassemblements de plus de 1 000 personnes sont interdits. Le "stade 3" de l'état d'alerte de plus en plus proche...

- Coronavirus : un quart de la population italienne en quarantaine.

- La violente intervention policière lors d'une marche féministe à Paris.

- La mobilisation importante en cette journée internationale des droits des femmes.

Les invités :

Maxime Ruszniewski, producteur et cofondateur de la plateforme Remixt.

Céline Piques, porte-parole d’Osez le féminisme

Jean Christophe Ploquin, rédacteur en chef à La Croix

Christophe Gascard, journaliste à Franceinfo TV