DIRECT. Coronavirus : 15 millions d'Italiens se réveillent en quarantaine

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Il est 9 heures, faisons le point sur les infos de ce matin :



• Le bilan français a été revu à la hausse vendredi soir avec 949 cas (336 de plus que jeudi), dont 16 morts. Parmi les personnes décédées, douze ont plus de 70 ans. Pour faire face à la crise, Emmanuel Macron réunit ce soir un Conseil de défense.



• Plus de 15 millions d'Italiens se réveillent en quarantaine. Les entrées et sorties d'une vaste zone allant de Milan, capitale économique du pays, à Venise, haut lieu du tourisme mondial, sont désormais étroitement limitées.



• Des dizaines de milliers de manifestantes sont attendus à Paris et dans une dizaine d'autres villes de France (Lyon, Nice, Toulouse, Bordeaux...) pour la Journée internationale des droits des femmes. Parmi les mots d'ordre : l'opposition à la réforme des retraites et à ses effets estimés négatifs pour les femmes, ainsi que la lutte contre les violences sexuelles.





• La fin d'un mystère vieux de 17 ans. Le tueur en série Michel Fourniret a avoué le meurtre d'Estelle Mouzin, une petite fille de 9 ans disparue en 2003.