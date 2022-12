Le vrai du faux. L'espérance de vie augmente-t-elle en France, comme l'affirme le patron du Medef ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

"On a la chance en France d'être un pays où l'espérance de vie et l'espérance de vie en bonne santé continuent à augmenter", a argumenté le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, interrogé lundi 12 décembre, sur LCI, au sujet de la réforme des retraites.

️ Sur la réforme des #retraites : "A chaque fois qu'on gagne un an d'espérance de vie, comment on le répartit ? Avec une nuance importante qui est que il y a un écart en fonction des professions", explique @GeoffroyRDB (cc @medef) à @agindre dans #LesMatinsLCI pic.twitter.com/gSmOicjCqn — LCI (@LCI) December 12, 2022

Concernant l'espérance de vie, cela mérite tout de même quelques nuances. Ce critère correspond à l'âge jusqu'auquel on peut espérer vivre depuis notre naissance. Les derniers chiffres de l'Insee montrent qu'en 2021, un homme pouvait espérer vivre jusqu'à 79,3 ans et une femme jusqu'à 85,4 ans. C'est effectivement deux à trois mois de plus par rapport à l'année précédente. Mais dans le détail, on se rend compte que cette augmentation n'est pas vraiment continue. Il y a encore trois ans de cela, avant le Covid notamment, l'espérance de vie des hommes par exemple était un peu plus grande qu'aujourd'hui : 79,7 ans pour les hommes en 2019.

"Espérance de vie en bonne santé"

Pour ce qui est de l'espérance de vie en bonne santé, il faut comprendre que l'on parle ici de l'âge jusqu'au quel on peut espérer vivre, toujours depuis notre naissance, sans être gêné dans les activités du quotidien. Ce critère est aussi appelé "espérance de vie sans incapacité". D'après la Drees, le service statistique du ministère de la Santé, cette espérance a bien augmenté d'un an et demi pour les femmes entre 2008 et 2020 et d'un an et huit mois pour les hommes. Ce qui fait concrètement qu'une femme peut espérer vivre en bonne santé jusqu'à 65,9 ans et un homme jusqu'à 64,4 ans.

Toutefois, ces deux critères ne sont pas les plus pertinents dans le débat sur les retraites. L'indicateur qu'il serait plus judicieux d'observer est celui de l'espérance de vie sans incapacité à 65 ans. Autrement dit, il s'agit du nombre d'années que l'on peut encore espérer vivre en étant en forme, une fois que l'on a atteint l'âge de la retraite. Les dernières données de la Drees montrent, là aussi, une augmentation. Une femme de 65 ans peut espérer vivre encore un peu plus de 12 ans sans incapacité et 10,6 ans pour un homme, soit environ deux ans de plus qu'il y a une quinzaine d'années, ce qui place la France légèrement au dessus de la moyenne européenne.

Par ailleurs, l'espérance de vie varie aussi en fonction du métier occupé et du niveau de vie. Une étude de l'INSEE, publiée en 2016, montre qu'à 35 ans, un ouvrier homme peut espérer vivre encore un peu plus de 42 ans, contre 49 ans pour un cadre. Une autre étude de l'INSEE publiée en 2018 permet également d'observer que les plus pauvres ont une espérance de vie beaucoup plus réduite que celle des plus riches, avec un écart de 13 ans entre les hommes les plus aisés et les hommes les plus pauvres.