Boycott des produits français : Paris réplique

L'Elysée veut couper court aux actes anti-français, tuer dans l'oeuf cette contestation attisée par l'islamisme radical : dès dimanche 25 octobre, Emmanuel Macron se fend d'une série de tweets, en français en angais et en arabe. "Nous défendons le débat raisonnable" dit le chef de l'État, "jamais les discours de haine". "Rien ne nous fera reculer. Jamais".

Ne rien céder : le ministère des Affaires étrangères est tout aussi ferme. Dans un communiqué, publié également ce dimanche 25 octobre, il dénonce ces minorités qui "dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d’expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine. Ils dénaturent également et instrumentalisent à des fins politiques les propos tenus par le président de la République".

C'est bien "avec les musulmans de France, qui sont partie partie intégrante de la société, de l’histoire et de la République françaises" que nous cherchons à lutter contre contre l’islamisme radical.

Arrêtons l'amalgame : voici en substance le message que les ambassadeurs français, présents au Maghreb ou au Moyen-Orient, sont eux aussi chargés de faire passer aux autorités.

En France, le recteur de la mosquée de Paris, Chems-Eddine Hafiz, dénonce lui aussi "une propagande mensongère visant à discréditer notre pays, la France."



Depuis ce week-end, les appels au boycott des produits français se multiplient. Sur les réseaux sociaux, vous verrez ces images de supermarchés au Qatar ou en Arabie Saoudite où l'on vide ostensiblement des rayons entiers de La Vache qui Rit, de Babybel, de paquets de pâtes ou de pots de confiture. Les chaînes Al-Meera et Souq al-Baladi ont notamment annoncé qu'elles "retireraient" jusqu'à nouvel ordre les produits français de leurs magasins.

Wide scale boycott of French products in arab and Muslim world , this is in east #Jerusalem supermarket , many statement against the prisdent of #France because of his statement about #Islam and many call for Friday protest after prayer pic.twitter.com/s3E0q2ep4a