Le monde est à nous. Colère au Pakistan après la nouvelle publication des caricatures de Charlie Hebdo

Ils étaient une petite centaine jeudi 3 septembre à manifester au Pakistan, dans la ville de Muzaffarabad (région du Cachemire sous contrôle pakistanais), en réaction à la nouvelle publication des caricatures du prophète Mahomet en Une de Charlie Hebdo. Une banderole, des cris, des slogans : "Cessez d'aboyer, chiens français" et un briquet pour mettre le feu à un drapeau bleu blanc rouge. Le parti islamiste à l'origine de ce rassemblement, Tehreek-e-Labbaik Pakistan, est l'un des plus extrêmes du pays. Sa principale arme politique, c'est un soutien permanent et bruyant à la loi contre le blasphème qui, depuis 1986, prévoit la peine de mort contre tous ceux qui ridiculisent ou insultent le prophète Mahomet.

C'est un fait, au-dela de cette minorité de radicaux, la nouvelle publication des caricatures de Charlie Hebdo reste perçue comme une provocation. Via leur ambassadeur, les autorités pakistanaises ont officiellement porté réclamation contre la France.

Le ministre pakistanais des affaires étrangères, Shah Mahmood Qureshi, a également publié un message vidéo sur les réseaux sociaux. Il y explique que la publication de ces caricatures a "heurté des millions de musulmans". Il évoque un acte "inutile", "méprisable". "Le Pakistan est un pays démocratique et croit en la liberté d'expression, dit-il, mais cette publication ne peut pas être justifiée "par la seule liberté d'expression."

Minister of Foreign Affairs @SMQureshiPTI video message in response to the growing trend of Islamophobia and to denounce blasphemous caricatures by French Magazine Charlie Hebdo (03.09.20)#Pakistan #Islamophobia pic.twitter.com/PdkZEQYbl3