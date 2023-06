Etat islamique : la menace est toujours présente en Syrie et en Irak

Tous les jours, le club des correspondants décrit comment un même fait d'actualité s'illustre dans deux pays.

Un mois après l'annonce par la Turquie de la mort du chef présumé de Daech, la menace de l'Etat islamique (EI) est encore très présente en Syrie et connaît un léger essor dans la région autonome kurde irakienne.

Les quelques milliers de combattants toujours actifs en Syrie semblent reprendre des forces depuis le début de l’année. On compte au moins 178 attentats de Daech à travers le pays, ce qui représente plus d’une attaque par jour avec un lourd bilan de 200 morts. En revanche, on reste très loin de la force de frappe que Daech avait à son apogée en 2014, lorsque le groupe contrôlait 60 000 km2 à cheval entre la Syrie et l'Irak.

Une légère impulsion de Daech en Irak

Dans la région autonome kurde irakienne, cela fait quelques mois que les Kurdes d’Irak font face à une légère impulsion de Daech, qui attire surtout des jeunes. Les arrestations sont de plus en plus nombreuses même si cela reste un phénomène mineur. En Irak fédérale, les quelques cellules dormantes de Daech restent aussi un phénomène mineur. Mais le pays n'en a pas fini avec Daech, notamment avec la question du traitement des familles d’anciens jihadistes.