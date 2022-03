Covid-19 : le marché du meuble reprend des couleurs et atteint un niveau record

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

Il y a un effet rattrapage à l'effet confinement. La pandémie a poussé beaucoup de foyers à changer de mode de vie, de lieu de résidence et d'habitudes professionnelles avec le télétravail. Cela se manifeste aujourd'hui dans l'aménagement intérieur. C'est ce que démontrent les chiffres des différentes fédérations du secteur de l’ameublement : en 2021, les ventes de meubles ont progressé de 14% pour atteindre 14 milliards d'euros. C'est la première fois que le volume d'affaires dépasse ce niveau.

Les budgets varient en fonction des niveaux de vie et des catégories socio-professionnelles. En moyenne, la hausse atteint 6% d'augmentation par foyer. Cela va de 500 euros à 4 000 en moyenne, chez les télétravailleurs CSP+ et les propriétaires. Dans tous les cas, petits comme gros budgets, fabricants et distributeurs peuvent se réjouir de voir les clients dépenser davantage, même si les prix ont augmenté eux aussi en moyenne de 3% en raison de l'envolée du coût des matières premières et des transports.

Par ailleurs, le fabriqué en France revient en force. Un tiers du mobilier vendu a l'Hexagone pour origine. De quoi redonner le moral aux professionnels qui n'hésitent plus à réinvestir pour répondre à la demande. Ils ont profité notamment du plan de relance du gouvernement pour se moderniser.