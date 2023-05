Ce qu'il faut savoir du C919, le premier avion de ligne en service chinois qui veut concurrencer Airbus et Boeing

Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

C’est un véritable tournant pour le secteur chinois du transport aérien. C’est surtout la volonté de rivaliser avec la concurrence internationale, Airbus et Boeing au premier chef. Le premier avion de ligne de conception chinoise, le C919, a réalisé dimanche son vol commercial inaugural. L'engin compte bien à terme prendre le relais de l’Airbus A320 et du Boeing 737 MAX. Airbus et Boeing occupent aujourd’hui 98% du marché chinois. À l’avenir, la plupart des passagers pourront choisir de voyager à bord de gros appareils de conception chinoise.

La Chine cherche à devenir autonome dans le secteur des technologies et a beaucoup investi dans la production de ce premier avion de ligne : il est construit par l’entreprise d’État Comac, même si de nombreuses pièces viennent de l’étranger. L’appareil peut embarquer 164 passagers et est destiné essentiellement aux compagnies nationales comme la China Eastern Airlines, car il ne bénéficie pas de l'agrément des autorités aériennes internationales. Pour l'instant, il ne peut donc voler que dans l'espace aérien chinois.

Capacités de production

Selon l’entreprise publique qui construit l’appareil, et totalement dépendante du pouvoir en place à Pékin, le carnet de commandes serait déjà plein de 1 200 appareils. Le constructeur d’État prévoit d’accroître dans les cinq années à venir ses capacités de production à 150 modèles par an. Le constructeur européen et son concurrent américain cherchent à tirer profit de la demande croissance de voyages de la part de la classe moyenne chinoise qui s'émancipe.

La réaction, c’est l’annonce d’une augmentation de capacités de production dans l’ex-Empire du Milieu. Airbus va doubler ses capacités. Le groupe a signé un accord avec les autorités locales pour construire une deuxième chaîne d’assemblage de l’A320 à Tjianjin (nord-est de la Chine). Pour l’instant, quatre A320 y sont produits chaque mois. La Chine représente aujourd’hui 20% du trafic aérien mondial et progresse de plus de 5% par an. C’est un immense terrain de jeu pour les constructeurs aéronautiques.