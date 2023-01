Aéronautique : Airbus prévoit d’embaucher 13 000 personnes cette année

Le brief éco Emmanuel Cugny Du lundi au vendredi à 06h51 et 10h36

L’avionneur européen Airbus entend parvenir à 7 000 créations nettes d'emplois et 6 000 remplacements. Il s’agit de répondre à la reprise de la demande. Il faut de nouveau augmenter les cadences de production et, dans le même temps, préparer les technologies pour développer l’avion "vert" de demain. La montée en cadences d’abord : besoin de salariés supplémentaires pour produire les monocouloirs A320 et A220 très prisés des compagnies aériennes qui renouvellent ou complètent leur flotte. Airbus, qui produisait 40 A320 par mois pendant la pandémie, compte passer à la construction de 65 appareils mensuels l’année prochaine et 75 à partir de 2025.

La transition écologique est l'autre stimulus industriel. Airbus étudie le développement à l’horizon 2035 d’un avion à hydrogène. Ce concept oblige de revoir de fond en comble l’architecture des appareils. Et puis il y a la perspective du Scaf, le Système de combat aérien du futur, voulu par Paris, Berlin et Madrid, et dont Airbus est l’un des principaux concepteurs industriels.

Tous métiers et branches d’activité

Derrière tout cela, il y a de nouveaux métiers. Il faut donc trouver et recruter de nouvelles compétences, des CDI spécialisés dans la décarbonation, mais pas uniquement. Il faut aussi embaucher dans tout ce qui est transformation numérique et cyber-technologie. C’est le remplacement naturel des anciens emplois, grâce aux départs en retraites et aux reconversions, par des emplois plus adaptés au futur. Nous sommes là au cœur de la vie d’une entreprise.

Plus des deux tiers des nouveaux embauchés seront des cols blancs, des cadres, dont près de 30% de femmes. Dans l’ingénierie et les fonctions supports (relations humaines, service juridique, commercial et marketing, etc.). Enfin, toutes les divisions d’Airbus sont concernées par ces embauches : 60% dans la branche avions-commerciaux ; 25% dans la division Défense et espace ; 15% chez Airbus Helicopters, autre fleuron du groupe, dont les appareils séduisent de plus en plus à l'international.