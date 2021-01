Le Boeing 737 MAX à nouveau autorisé à voler en Europe

L’appareil est de retour aux États-Unis, au Brésil et au Canada depuis vendredi.

Il peut à nouveau voler dans le ciel européen. L'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) a annoncé mercredi 27 janvier avoir donné son feu vert officiel au retour en vol dans le ciel européen du Boeing 737 MAX, cloué au sol pendant 22 mois après deux accidents mortels, l'un Indonésie en 2018 et l'autre en Ethiopie en 2019. Ces deux accidents avaient fait 346 morts. Les autorités estiment que les modifications nécessaires ont été effectuées et que les pilotes sont correctement informés et entraînés.

"Après une analyse approfondie de l'EASA, nous avons déterminé que le 737 MAX peut reprendre du service en toute sécurité. Cette évaluation a été réalisée en toute indépendance vis à vis de Boeing ou de l'Administration fédérale de l'aviation (la FAA américaine, ndlr) et sans aucune pression économique ou politique", affirme le directeur exécutif de l'EASA Patrick Ky, cité dans un communiqué.

D'ailleurs, l’Europe n’est pas la première à autoriser de nouveau les vols des 737 MAX. L’appareil est de retour aux États-Unis, au Brésil et au Canada depuis vendredi, indiquait le journaliste économique Emmanuel Cugny sur franceinfo lundi.