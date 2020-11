Covid-19 : les petits commerces ont "un nouveau pouvoir", selon le sociologue Vincent Chabault

Vincent Chabault, sociologue, invité de franceinfo, lundi 16 novembre 2020. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

De nombreux commerçants, obligés de baisser le rideau en raison du confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, voudraient rouvrir dès la fin du mois de novembre. Le gouvernement devrait trancher dans les prochains jours. Mais les clients seront-ils au rendez-vous ?

Une "prise de conscience" ?

Selon le sociologue Vincent Chabault*, la pandémie et les confinements ont probablement entraîné une "prise de conscience" chez une partie des consommateurs, "de la difficulté et de la fragilité de ces commerces qui restent modestes". Le chercheur rappelle néanmoins que selon l’observatoire Société et consommation, "30% des Français sont des adeptes du commerce de proximité. Ce sont donc des pratiques minoritaires, non exclusives. Et puis, il y a toujours un décalage entre les opinions et les pratiques réelles". Le pouvoir d'achat arbitre souvent les choix.

Une numérisation "incontournable" mais pas suffisante

Pour lutter contre la concurrence des grands acteurs numériques, le gouvernement incite les petits commerces à se numériser. Est-ce la solution ? "C’est incontournable", répond Vincent Chabault. Mais pour le sociologue, "les commerçants n’ont pas tous les mêmes moyens pour se numériser. Et puis, ça rompt avec leur idéal de métier. Est-ce qu’ils sont devenus commerçants pour préparer des colis et des commandes ? Je ne le crois pas".

Le sociologue est convaincu que les commerçants de proximité doivent surtout faire valoir leurs atouts et qu'ils ont même "un nouveau pouvoir". Selon lui, la concurrence du commerce en ligne a rendu visible "les fonctions sociales du magasin (…) Le magasin, c’est le lieu du lien(...), des contacts fugaces mais éminemment important pour la cohésion sociale".

* Vincent Chabault a publié Eloge du magasin. Contre l’amazonisation (Gallimard)