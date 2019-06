L'histoire à la carte. Le Rocamadour a su se démarquer

Le Rocamadour (France TV)

Des cabécous, petits fromages de chèvre ou de brebis, il y en a un peu partout en France. Certains ont su sortir du lot en mettant en avant un savoir-faire ancestral et en répondant à un cahier des charges précis. C'est le cas du Rocamadour, confectionné depuis le XVe siècle.

Saint Amadour était un ermite

Il vivait sur un roc, dans le Lot, et le lieu est rapidement devenu une étape chez les pèlerins en route pour Compostelle. Le sanctuaire comporte aujourd'hui une basilique, plusieurs chapelles, et un palais.

Le sanctuaire de Rocamadour (France TV)

Mais Rocamadour doit aussi une partie de sa renommée à son fromage rond, qui se déguste en une bouchée ou deux, et que l'on retrouve sur les tables des plus grands chefs à travers le monde.

Thierry Marx vous propose une recette de chausson aux pommes et rocamadour

Ingrédients pour six :

300 g de pâte feuilletée, 2 pommes, 6 rocamadours, 1 jaune d'œuf, 20 g de beurre, poivre.

Préparation :

Préchauffer le four à 210°C. Éplucher les pommes et les couper en petits dés. Faire fondre le beurre dans une poêle et y faire revenir les dés de pomme en remuant.

Étaler la pâte sur un plan de travail fariné. Découper 12 disques de 10 cm de diamètre à l'aide d'un emporte-pièce. Couper les rocamadours en deux. Garnir les disques d'un demi fromage et de dés de pommes. Poivrer légèrement.

Humidifier les bords des disques et les replier en forme de chausson, bien presser. Battre le jaune d'œuf avec une cuillère à café d'eau. Badigeonner les chaussons de jaune d'œuf et les déposer sur une feuille de papier sulfurisé. Enfourner pour 20 minutes.

Servir dès la sortie du four avec une salade verte.