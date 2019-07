Adolf Hitler, chef du parti nazi. (FRANCE PRESSE VOIR)

"Unser Führer Adolf Hitler, Heute Nachmittag in seine Beffalstand in der Reichkanzlei, bis zum letzten Atemzuge , gegen den Bolchevismus kämpfend für Deutschland gefallen ist". Ce qui veut dire : "Notre Führer Adolf Hitler, qui s’est battu jusqu’au dernier souffle contre le bolchevisme, est tombé pour l’Allemagne cet après-midi dans son bunker à la chancellerie." Voilà pour la version officielle, donnée par la radio de Hambourg. Mais très vite, une question : faut-il faire confiance à une information donnée par les nazis ? Qu’est-ce qui nous prouve que c’est la vérité ? Qu’Hitler est bien mort ? Des questions d’autant plus légitime que lorsque les Soviétiques entrent dans le Führer bunker, les prétendus corps d’Hitler et de sa femme, Eva Braun, ont été brûlés trois jours plus tôt. Il ne reste pour ainsi dire rien. Et c’est de ce rien que peut se nourrir la rumeur d’une fuite d’Hitler.

Le mensonge de Staline

C’est bien l’homme fort de Moscou qui affirme à une délégation américaine, à la fin du mois de mai, qu’Hitler est en fuite. Il ment sciemment. Grâce aux souvenirs de Käthe Heusermann, l'assistante du dentiste d’Hitler, Hugo Blaschke, qui assure qu’il s’agit bien des dents du Führer, Staline et quelques proches ont eu presque immédiatement la confirmation qu’Hitler est bien mort. La version que Staline donne est rocambolesque : Hitler aurait gagné Hambourg et de là il serait parti au Japon en sous-marin puis en Espagne et en Amérique latine. Staline s’amuse de cette rumeur qui devrait occuper les services secrets occidentaux un petit moment. Il faut dire que ces services imaginaient depuis longtemps une fuite possible, en témoignent les portraits robots émis par les Britanniques. Hitler y est chauve, sans moustache, barbu, et forcément, des gens comme le journaliste Jacques Robert affirme dans un livre qu’Hitler s’est évadé ; plus récemment c’est une Brésilienne, Simone Guerreiro, qui affirme en 2014 qu’Hitler est mort en 1984 au Brésil, à 95 ans.

Tous les doutes levés par les dernières analyses

Toutes ces théories ont volé en éclat récemment. Philippe Charlier, médecin légiste, a pu analyser les restes d’Hitler en Russie. Ses conclusions sont sans appel : il n’y a plus de place pour le doute : Hitler est mort le 30 avril 1945. En revanche, son rapport nous apprend qu’Hitler ne s’est pas tiré une balle dans la bouche puisqu’aucune trace de poudre ou de gaz de combustion n’a été trouvé sur la mâchoire. Hitler est mort d’une balle dans la tête.